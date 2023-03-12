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TS - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | 12 Mart Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi anlık, full HD, kesintisiz canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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TS - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | 12 Mart Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi anlık, full HD, kesintisiz canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Adana Demirspor mücadelesini anlık canlı takip etmek isteyenlar detaylarını araştırmaya başladı. Şenol Güneş Spor M-Kompleksi'nde 12 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanmaya başlayan mücadelenin canlı takip linki araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

TS-Adana Demirspor canlı izle şeklinde aratılmalar hız kazandı. Heyecan dolu maç saat 16.00 itibarıyla başlarken taraftarlar mücadelenin her anına şahit olabilmek için takip linkini araştırmaya başladı. Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanda oynadığı maçtan gelip ayrılmak istiyor. İşte nefes kesen mücadelenin detaylar...

TS-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ADANADEMİRSPOR MÜCADELESİ ANLIK CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayımlanan mücadeleyi şifresiz olarak takip etmenin bir yolu bulunmamaktadır.

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Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapacak.

BORDO-MAVİLİLERDE 4 KİŞİ EKSİK

Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.

Kongre sürecinde yenilmek istemeyen ve ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Trabzonspor, sıkıntılı süreçte 3 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Emre Akbaba

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