TS - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | 12 Mart Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi anlık, full HD, kesintisiz canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?

BORDO-MAVİLİLERDE 4 KİŞİ EKSİK

Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.