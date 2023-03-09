Fenerbahçe turu İstanbul’a bıraktı! Sevilla avantajı kaptı: 2-0
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla, evinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta ikinci yarıda Jordan ve Lamela'nın ayağından yediği gollerle mağlup oldu.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
8. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürerek ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Dmitrovic'in üzerine vurarak önemli bir fırsattan yararlanamadı.
14. dakikada Sevilla kalecisinin önde olduğunu gören Valencia'nın orta saha çizgisinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
23. dakikada ev sahibi takımdan Fernando, Fenerbahçe yarı sahasında sol kanatta uzak bir noktadan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Kaleci Altay, son anda uzanıp topu üstten kornere çeldi.
28. dakikada Valencia'nın ara pasına hareketlenerek savunmanın arkasına sarkan King'in sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Dmitrovic'den döndü.
35. dakikada Ferdi Kadıoğlu, rakip sahanın ortasından aldığı topla iki rakibini geçerek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen King'in müsait durumda kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.
Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.
SEVILLA'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.
Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Karşılaşma için Türkiye'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden yaklaşık bin kadar Fenerbahçe taraftarı Sevilya kentine geldi.
İspanyol liginde alt sıralarda bulunan ve kötü bir dönemden geçen Sevilla'nın taraftarları ise karşılaşmaya az ilgi gösterdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Samet, Serdar, Ferdi, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Valencia, King.
Sevilla: Dmitrovic, Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri.
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