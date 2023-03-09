Fenerbahçe turu İstanbul’a bıraktı! Sevilla avantajı kaptı: 2-0

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşma için Türkiye'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden yaklaşık bin kadar Fenerbahçe taraftarı Sevilya kentine geldi.

İspanyol liginde alt sıralarda bulunan ve kötü bir dönemden geçen Sevilla'nın taraftarları ise karşılaşmaya az ilgi gösterdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Samet, Serdar, Ferdi, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Valencia, King.

Sevilla: Dmitrovic, Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri.