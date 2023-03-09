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Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

"Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşılaşacak. Jorge Jesus ve öğrencileri turun ilk maçından avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

"Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda İspanya'nın köklü takımı Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

SEVİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta (bu akşam) İspanya'da oynayacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

SEVİLLA SON MAÇINDA 6-1 MAĞLUP OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında yapılan maçta Sevilla, ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda farklı mağlup olup gelecek hafta evinde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kaybetti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

MONCHI'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacağı mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

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