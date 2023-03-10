Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den TFF’ye sitem: Yanlış bir karar





"TFF'NİN TUTUMU ACELE VE YANLIŞ BİR KARARDIR"

Deprem sonrası Süper Lig ile alakalı alınan karar hakkında konuşan Başkan Çebi, "Bu konuda bizim yazılı veya sözlü bir talebimiz olmadı. Ama ne yazıkki bizi ortaya atarak yıpratma amaçlı medyaya yansıtılıyor. Ben zamansız açıklama olarak sosyal medyada üzerimize adlettirilen durumu açıklık getirmek gerekirse; ben kendime sorulan soruyu cevapladım ve fikrimi söyledim. TFF'nin gereksiz bir zamanda gereksiz bir konuyu gündeme getirmesi yanlıştı. TFF, ligin gidişatına zarar verecek kararları bence acele ile almıştır. Beşiktaşlı muhaliflerin de bu durumu sadece muhalefet olsun diye desteklemeleri doğru değildir. Benim gitmemi isteyenlerin bu tutumu bana değil Beşiktaş'a zarar verdiğini yinelemek istiyorum. Seçim olduğunda ortalıkta görünmeyen insanların şimdi meydanlarda olması da çok manidar. Bana muhalefet edebilirsiniz ama bunu Beşiktaş'a karşı yaparsanız, rakiplerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz ki bu da Beşiktaşlılıkla uzaktan yakından bağdaşmaz" diye konuştu.