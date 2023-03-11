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GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

"GS-Kasımpaşa maçı şifresiz mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Galatasaray - Kasımpaşa maçının kanal ve saat bilgisi karşılaşma zamanına kısa bir süre kala gündeme getirildi. Sarı-kırmızılılar, 11 Mart (bugün) Spor Toto Süper Lig’in 25. haftada Kasımpaşa’yı konuk edecek. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, şifresiz canlı maç izleme ekranı!

GS- Kasımpaşa maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'in 25. haftada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Futbolseverler çaın detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte, detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

NEF Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Icardi

Kasımpaşa: Erdem, Fabiano, Donk, Djilobodji, Ouanes, Aytaç, Malsa, Fall, M. Tırpan, Chouiar, Koita

SARI KIRMIZILILAR İKİ EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, yarınki mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak. Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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