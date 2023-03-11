GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.