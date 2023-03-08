08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray taraftarını sevindiren haber! Fernando Muslera Kasımpaşa maçında sahada! İdmanda takımla çalıştı

Galatasaray taraftarını sevindiren haber! Fernando Muslera Kasımpaşa maçında sahada! İdmanda takımla çalıştı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Galatasaray taraftarını sevindiren haber! Fernando Muslera Kasımpaşa maçında sahada! İdmanda takımla çalıştı

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan ve bir aydır kalesinden uzak kalan Fernando Muslera iyileşerek takımla çalıştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." denildi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan kaleci Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sağlık raporu açıklamasında, Uruguaylı file bekçisinin tedavisinin tamamlandığı aktarılırken, "Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." denildi.

MERTENS AYRI ÇALIŞTI

Tedavisine devam edilen oyunculardan Dries Mertens'le ilgili, "Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü." denildi.

MİDTSJÖ KOŞULARA BAŞLADI

Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün de tedavisine devam edildiği, oyuncunun bugün düz koşulara başladığı aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA