08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da yıldız ismi bir sezon daha kiralandı! Sarı kırmızılılardan resmi açıklama

Galatasaray'da yıldız ismi bir sezon daha kiralandı! Sarı kırmızılılardan resmi açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Galatasaray’da yıldız ismi bir sezon daha kiralandı! Sarı kırmızılılardan resmi açıklama

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada devre arasında PSV'ye kiralanan Patrick van Aanholt'un bir sezon daha Hollanda ekibine kiralandığı açıklandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA