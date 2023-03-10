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Bild'den Borussia Dortmund'un yıldızı Youssoufa Moukoko'nun yaşı hakkında flaş belge! Youssoufa Moukoko kaç yaşında?

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Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Bild’den Borussia Dortmund’un yıldızı Youssoufa Moukoko’nun yaşı hakkında flaş belge! Youssoufa Moukoko kaç yaşında?

Alman devi Borussia Dortmund'un genç yıldızı Youssoufa Moukoko'nun yaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild, ortaya çıkarttığı bir belgeyle Youssoufa Moukoko'nun yaşının 18 olmadığını ifade etti. İşte Alman gazetesine göre Youssoufa Moukoko'nun gerçek yaşı.

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'e göre, 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli yıldız futbolcunun gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı.

Bu belge Almanya'da büyük tartışmaları beraberinde getirdi. İddialara göre Moukoko'nun gerçek yaşının 18 değil, 22 olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan belgede, yıldız oyuncunun 2000 doğumlu olması dikkat çekti.

Borussia Dortmundlu oyuncunun yaşı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

63 MAÇTA 11 GOL

Alman yıldız, bu sezon sarı-siyahlı formayla 63 maça çıktı. Moukoko, söz konusu 63 mücadelede 11 gol kaydetti.

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