Bild'den Borussia Dortmund'un yıldızı Youssoufa Moukoko'nun yaşı hakkında flaş belge! Youssoufa Moukoko kaç yaşında?
Alman devi Borussia Dortmund'un genç yıldızı Youssoufa Moukoko'nun yaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild, ortaya çıkarttığı bir belgeyle Youssoufa Moukoko'nun yaşının 18 olmadığını ifade etti. İşte Alman gazetesine göre Youssoufa Moukoko'nun gerçek yaşı.
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'e göre, 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli yıldız futbolcunun gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı.
Borussia Dortmundlu oyuncunun yaşı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yıldız futbolcunun bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.
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