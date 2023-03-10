Bild’den Borussia Dortmund’un yıldızı Youssoufa Moukoko’nun yaşı hakkında flaş belge! Youssoufa Moukoko kaç yaşında?

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'e göre, 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli yıldız futbolcunun gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı.