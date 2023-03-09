Efsane geri döndü! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Milan, deplasmanda Tottenham ile golsüz berabere kalarak 11 yıl sonra çeyrek final biletini aldı. Bayern Münih ise ilk maçta 1-0 yendiği Paris Saint-Germain’i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Milan çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.
İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.
Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.
TOTTENHAM'LA BERABERE KALAN MİLAN, TUR ATLADI
Diğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.
Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.
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