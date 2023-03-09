Efsane geri döndü! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Milan çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.