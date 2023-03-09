SEVİLLA-FB MAÇI CANLI İZLE | 09 Mart Fenerbahçe maçı kesintisiz, full HD mücadele canlı yayın!
Sevilla-FB maçı canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce sporsever maça dair detayları araştırıyor. Heyecan dolu karşılaşmada sarı-lacivertli ekip deplasmanda İspanya'nın Sevilla ekibi ile mücadele edecek. Fenerbahçe 4 isim eksik bir şekilde Sevilla mücadelesine çıkacak. Peki Sevilla Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir? İşte 09 Mart Fenerbahçe maçı kesintisiz, full HD mücadele canlı yayın!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ülkemizin temsilcisi Fenerbahçe deplasmanda İspanya'nın Sevilla ekibiyle karşı karşıya gelirken nefeslerin tutulduğu maçın canlı yayın detayları da araştırılmaya başlandı. 09 Mart Perşembe 23.00 itibarıyla İspanyol rakibiyle karşı karşıya gelen sarı lacivertliler zaferle ayrılmak istiyor. Peki Sevilla Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?
SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
SEVİLLA FB MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Exxen platformu üzerinden yayınlanan mücadeleyi şifresiz izlemenin bir yolu mümkün değil. Platformun belirlediği ücret karşılığında üye olarak heyecanlı mücadeleyi anbean canlı, kesintisiz izleyebilirisiniz.
İLK 11'LER
Sevilla: Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En Nesyri
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Samet, Serdar, Ferdi, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Valencia, King.
FENERBAHÇE DEPLASMANDAN GALİBİYET HEDEFLİYOR!
İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip gelerek İstanbul'da işi bitirmek istiyor.
SEVİLLA ATLETICO MADRID MAÇINDA 6 GOL YEDİ!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi. Sevilla önceki maç Osasuna'ya da mağlup oldu.
FRANSIZ HAKEM LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Sevilla arasında Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
SEVİLLA İLE 3. RANDEVU
Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Bu sezona Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayan Endülüs ekibi, grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı elde etti. Sevilla, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı (3-0, 0-2) elemeyi başararak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
KUPA 2'DE 135. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü. Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi'nde ise 135. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.
GOLCÜLER TAKIMI SIRTLADI
Avrupa Ligi B Grubu'nda tüm maçlarda fileleri sarsmayı başaran Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol atarken, 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı forvet Batshuayi, 3 golle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, Enner Valencia da 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Arda Güler ve Willian Arao da gol katkısı veren diğer isimler oldu.
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