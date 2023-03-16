EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETLERİ 2023 | Tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Nasıl üye olunur?
Exxen tek maç satın alma var mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Sevilla rövanş maçının öncesinde futbolseverler Exxen platformunun üyelik bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki, EXXEN tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? EXXEN Spor paketi güncel fiyatları ne kadar, kaç TL?
Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam zorlu Sevilla deplasmanına çıkıyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma EXXEN Spor'dan canlı yayınlanacak. Sporseverler Exxen üyelik paketlerine dair detayları öğrenmeye çalışıyor. 2023 yılı itibarıyla güncel fiyatlar ve tek seferlik üyelik paketine ilişkin araştırmaya hız kazandı. Peki EXXEN tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
EXXEN SPOR 2023 PAKET FİYATLARI
İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları:
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)
Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL
EXXENSPOR- Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)
EXXENSPOR- Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL
EXXENSPOR- Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)
EXXENSPOR- Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL
EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?
EXXEN ile UEFA maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
Daha sonra EXXEN SPOR üyelik paketlerinden satın aldıktan sonra maçları izleyebilirsiniz.
EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?
Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.
Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.
EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK
Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.
Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?
Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri? 16 Mart Rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, platformda?
- Canan Karatay 'Süper besin' diyerek açıkladı! Sahur sofralarınızdan eksik etmeyin! Günde 2 adet tüketirseniz...
- İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...
- Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da da hissedildi! Düzce, Ankara...16 Mart AFAD son depremler
- FB-Sevilla rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Sevilla maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI! 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren...
- EYT'liye 10.000 TL MÜJDESİ! Emekli olur olmaz alacaklar! Ödeme miktarları değişti! Bu detaylara dikkat edin
- TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...
- MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Kadrolar yayınlandı! Hemşire, avukat, diyetisyen, büro...
- KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ
- 15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?📺
- TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...