CANLI Gent - Başakşehir canlı anlatım izle! Gent-Başakşehir maçı ilk 11'ler...
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda Başakşehir deplasmanda Belçika temsilcisi Gent'e konuk oluyor. Turuncu-Lacivertliler deplasmanda alacağı avantajlı skorla ilk maçtan avantajla ayrılmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir deplasmanda Belçika temsilcisi Gent ile karşı karşıya geliyor.
GENT-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Gent: Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Kamil Piatkowski, Michael Ngadeu-Ngadjui, Nurio Fortuna, Sven Kums, Julien De Sart, Malick Fofana, Hugo Cuypers, Hyunseok Hong, Gift Orban
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Eden Karzev, Berkay Özcan, Adnan Januzaj, Serdar Gürler, Stefano Okaka
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KONFERANS LİGİ'NDE 12 MAÇTA 8 GALİBİYET
Geçtiğimiz sezon düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk kez bu sene katılan Medipol Başakşehir, turnuvada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler, eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.
BAŞAKŞEHİR'İN ZORLU YOLU
2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanan Başakşehir, bu turda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi. 3. turda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 ve 3-0'la geçerek turnuvanın dışına iten turuncu-lacivertliler, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'i 1-1'in rövanşında 3-1 yenerek grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina takımlarıyla mücadele ettiği A Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.
GENT PLAY-OFF'TA KARABAĞ'I ELEDİ
Konferans Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Belçika temsilcisi Gent ise Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşti. Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent, son 16 turunda Başakşehir'in rakibi oldu.
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