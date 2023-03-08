Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci yarısı başlıyor. Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Dev maçın detayları futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Bayern Münih PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE!
Bayern Münih-PSG maçı CANLI KESİNTİSİZ İZLE! Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, PSG ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanan ilk maçı Bavyera ekibi Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 kazandı. Zorlu mücadelinin başlamasına saatler kala futbolseverler maç hakkındaki detayları sorgulamaya başladı. Dev mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler, "Bayern Münih, PSG hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte, canlı maç izleme ekranı...
PSG-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - PSG son 16 turu karşılaşması 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak. Maç, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.Allianz Arena'da oynanacak olan müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih (3-4-2-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Sane, Musiala; Choupo-Moting.
PSG (3-5-2): Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Zaire-Emery, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe,
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ile oynadığı ilk beş maçın dördünü kazanan PSG, daha sonraki yedi karşılaşmanın sadece ikisinden galip ayrılabildi. Bayern bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandığı 22 eleme turu eşleşmesinin sadece ikisinde turnuvaya veda etti. PSG, daha önce ilk maçını kaybettiği beş Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinin sadece birinde yoluna devam edebildi.
Evinde oynadığı son 17 Şampiyonlar Ligi maçının 15'ini kazanan Bayern, bu süreçteki tek mağlubiyetini PSG karşısında aldı (2020/21 çeyrek final). Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar arasında gole kapama yapamayan tek ekip PSG. Turnuva tarihinde sadece iki takım bütün maçlarda gol yemesine rağmen çeyrek final aşamasına ulaştı: CSKA Moskova ve Real Madrid. PSG karşısındaki son üç galibiyetini de 1-0'lık skorlarla kaydeden Bayern, bu karşılaşmaların ikisinde golü Kingsley Coman ile buldu.
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- Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?
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