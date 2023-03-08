Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ile oynadığı ilk beş maçın dördünü kazanan PSG, daha sonraki yedi karşılaşmanın sadece ikisinden galip ayrılabildi. Bayern bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandığı 22 eleme turu eşleşmesinin sadece ikisinde turnuvaya veda etti. PSG, daha önce ilk maçını kaybettiği beş Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinin sadece birinde yoluna devam edebildi.