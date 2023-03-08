Avrupa devleri Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun peşinde!

BELÇİKA BASININDAN FLAŞ HABER

Kanarya'da gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular da önem taşıyor. Yönetim yeni transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yollarını ayırabilir.

F.Bahçe'ye geldiği günden beri performansında büyük yükseliş kaydeden Ferdi Kadıoğlu'nun piyasası da artış gösteriyor.

23 yaşındaki oyuncu için bir transfer iddiası da Belçika basınından geldi.