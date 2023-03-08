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Avrupa devleri Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde!

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Avrupa devleri Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun peşinde!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Belçika basını Dortmund'un transfer planı içinde Ferdi Kadıoğlu'nun da olduğunu yazdı. Daha önce de Newcastle United ve Brighton'dan temsilcilerin genç yıldızı izlediği ortaya çıkmıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, buna karşın liderliği Galatasaray'a kaptırdı ve 6 puanlık fark oluştu. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sarı-lacivertliler, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kanarya mücadeleyi Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

F.Bahçe bu sonucun ardından, lider Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-0 hükmen mağlup ettiği haftada puan farkının açılmasını engelledi. Teknik direktör Jorge Jesus, ligde 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Gelecek sezon planlamasını sürdüren sarı-lacivertliler, birçok yıldızla görüşmelerini sürdürüyor.

BELÇİKA BASININDAN FLAŞ HABER

Kanarya'da gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular da önem taşıyor. Yönetim yeni transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yollarını ayırabilir.

F.Bahçe'ye geldiği günden beri performansında büyük yükseliş kaydeden Ferdi Kadıoğlu'nun piyasası da artış gösteriyor.

23 yaşındaki oyuncu için bir transfer iddiası da Belçika basınından geldi.

İŞTE DORTMUND'UN TRANSFER PLANI

Nieuwsblad'a yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Thomas Meunier ile yollarını ayırması halinde rotasını Ferdi Kadıoğlu'na çevirecek.

31 yaşındaki sağ bek için, bu sezon sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamadığı ve sezon sonunda ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.

Bu durumda sarı-siyahlıların hedefinde F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu olduğu belirtildi.

İNGİLİZLER İZLEDİ

F.Bahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçı Newcastle United ve Brighton'dan temsilcilerin izlediği öğrenilmişti.

Ayrıca genç sağ bekin, Avrupa'nın çeşitli takımlarının da radarına girdiği ifade edildi. A Spor'da yer alan haberde Kanarya'nın bu transferde minimum beklentisinin 20 milyon Euro olduğu aktarıldı.

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