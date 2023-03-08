Galatasaray’da gözler kaleci transferinde! Süper Lig ekibinden Aslan’a gelecek

Hem kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelmesi hem de kalede güven vermesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Orkun'un sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı öğrenilirken, Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği aktarıldı.

27 yaşındaki Orkun Özdemir, Beşiktaş altyapısından çıkmış genelde alt liglerde forma giymiş bir oyuncu olarak ilgi uyandırdı.