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Galatasaray'da gözler kaleci transferinde! Süper Lig ekibinden Aslan'a gelecek

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Galatasaray’da gözler kaleci transferinde! Süper Lig ekibinden Aslan’a gelecek

Şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemeyen Galatasaray, devre arasında dikkat çeken 3 transfer daha yapmıştı. Gelecek sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, Ümraniyespor'un kalecisi Orkun Özdemir'i takibe aldı.

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla gündem olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de 3 ismi kadrosuna kattı.

Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe transferleriyle İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'ne nokta koyan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılılar, 2023/2024 sezonu öncesi mutlaka bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

OKAN KOCUK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'a geldiği günden beri sergilediği performansla eleştiri konusu olan ve geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren Okan Kocuk'un haziran ayında takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.

Muslera'nın arkasında kaldığı için düzenli olarak ilk 11'de oynayamayan Okan'ın birçok Anadolu kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edilirken, 27 yaşındaki kalecinin gözden çıkarıldığı belirtildi.

ORKUN ÖZDEMİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Vatan'ın haberine göre; Okan Kocuk'la yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın, Muslera'nın alternatifi olarak Ümraniyespor kalecisi Orkun Özdemir'le dirsek teması haline geçtiği ifade edildi.

Hem kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelmesi hem de kalede güven vermesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Orkun'un sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı öğrenilirken, Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği aktarıldı.

27 yaşındaki Orkun Özdemir, Beşiktaş altyapısından çıkmış genelde alt liglerde forma giymiş bir oyuncu olarak ilgi uyandırdı.

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