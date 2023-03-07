"Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sevilla ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Peki, Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?