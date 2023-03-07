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Sevilla - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Fransız Letexier düdük çalacak

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Sevilla - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Fransız Letexier düdük çalacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçındaki rakibi Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada Fransız François Letexier düdük çalacak. İşte detaylar...

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