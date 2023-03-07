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Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’un Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Temsilcilerimiz Avrupa'da sahneye çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Başakşehir ile Sivasspor'un maçlarının hakemleri belli oldu.

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