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Devler Ligi'nde rövanş gecesi

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Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Devler Ligi’nde rövanş gecesi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında 23.00'te TV8,5'taki maçta Benfica, 2-0 yendiği Club Brugge'u evinde ağırlayacak. Karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. Yine aynı saatte Exxen'de Dortmund, 1-0'lık avantajla Chelsea deplasmanına çıkacak.

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