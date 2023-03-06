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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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Giriş Tarihi: 06.03.2023
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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 7 Mart Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasını yönetecek.

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