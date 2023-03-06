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Sevilla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman yapılacak? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Sevilla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman yapılacak? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"Sevilla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Sevilla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman yapılacak? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"Sevilla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman yapılacak? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile mücadele edecek. Peki, Sevilla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman yapılacak? Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SEVİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da oynayacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

MONCHI'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."

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