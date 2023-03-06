Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal takımla çalıştı
Süper Lig'de 25. hafta hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal takımla çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 25'inci haftada oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Antalyaspor maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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