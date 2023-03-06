Kasımpaşa 3 puanı cebe attı | Kasımpaşa 3 - 1 Antalyaspor MAÇ SONUCU
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 24. haftasının kapanış mücadelesinde küme düşme potasında bulunan Kasımpaşa, evinde rakibi Antalyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanarak puanını 25 yükseltti ve Antalyaspor'la eşitledi.
Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi en sahibi ekip 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın golleri 22. dakikada Mounir Chouiar, 39. dakikada Koita ve 60. dakikada Malsa'dan geldi. Antalyaspor'un tek golü ise 45. dakikada Fernando'dan (P.) geldi.
Bu sonuçla Kasımpaşa ligdeki puanını 25'e yükseltirken Antalyaspor 25 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada mücadelenin ilk tehlikeli atağı Fraport TAV Antalyaspor'dan geldi. Orta sahada topla buluşan Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta Bertuğ Yıldırım, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Erdem gole izin vermedi.
22. dakikada Kasımpaşa karşılaşmada öne geçti. Koita'nın pasında sol kanatta topla buluşan Eysseric'in ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Helton'un yumrukladığı meşin yuvarlak, ceza sahası dışındaki Mounir'in önünde kaldı. Fransız oyuncunun gelişine vuruşunda zeminden seken top, kaleci ve savunmayı şaşırtarak filelere gitti: 1-0.
26. dakikada kaleci Erdem'in uzun degajında Ömer Toprak ve Veysel Sarı anlaşamadı ve meşin yuvarlak Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girip yerden bir vuruş yaptı ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
39. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ömer Toprak, Fall'ın baskısı sonrasında meşin yuvarlağı kaptırdı. Fall'ın pasında ceza sahası yayına hareketlenen Koita bekletmeden sert vurdu ve ağları havalandırdı: 2-0.
44. dakikada Fraport TAV Antalyaspor penaltı kazandı. Bünyamin ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcu ortasını yaparken, Mounir'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltı atışını kullanan Fernando, topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
60. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Helton'un pasında Ömer Toprak'tan önce topu kapan Fall'un ceza sahası için sağ çaprazından ortasında Veysel Sarı'dan seken meşin yuvarlak, yeniden bu futbolcuda kaldı. Senegalli futbolcu bu kez arka direğe ortaladı ve iyi yükselen Malsa kafayla topu filelere gönderdi: 3-1.
73. dakikada Kasımpaşa savunmasında Eysseric'in uzaklaştıramadığı top son olarak Fernando'da kaldı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Erdem'in müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak kornere gitti.
74. dakikada Kasımpaşa hızlı çıktı. Eysseric'in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pas sonrası topla sağ kanatta buluşan Koita, ceza sahasına girip Veysel Sarı'dan sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+3. dakikada Hajradinovic'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Helton uzanarak meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan, sezonun kalanında lige devam edemeyen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel de mücadeleyi tribünden takip etti.
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