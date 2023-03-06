Kasımpaşa 3 puanı cebe attı | Kasımpaşa 3 - 1 Antalyaspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi en sahibi ekip 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın golleri 22. dakikada Mounir Chouiar, 39. dakikada Koita ve 60. dakikada Malsa'dan geldi. Antalyaspor'un tek golü ise 45. dakikada Fernando'dan (P.) geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa ligdeki puanını 25'e yükseltirken Antalyaspor 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada mücadelenin ilk tehlikeli atağı Fraport TAV Antalyaspor'dan geldi. Orta sahada topla buluşan Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta Bertuğ Yıldırım, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Erdem gole izin vermedi.

22. dakikada Kasımpaşa karşılaşmada öne geçti. Koita'nın pasında sol kanatta topla buluşan Eysseric'in ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Helton'un yumrukladığı meşin yuvarlak, ceza sahası dışındaki Mounir'in önünde kaldı. Fransız oyuncunun gelişine vuruşunda zeminden seken top, kaleci ve savunmayı şaşırtarak filelere gitti: 1-0.

26. dakikada kaleci Erdem'in uzun degajında Ömer Toprak ve Veysel Sarı anlaşamadı ve meşin yuvarlak Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girip yerden bir vuruş yaptı ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.