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Transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig 2022-2023 ara transfer sezonu uzatıldı mı? TFF son dakika

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig 2022-2023 ara transfer sezonu uzatıldı mı? TFF son dakika

Şubat ayında bitmesi planlanan Süper Lig ara transfer sezonu Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından uzatıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar transfer sürecine hız kazandırırken taraftarlar son tarihi merak ediyor. Peki transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek?

Ocak ayında başlayan 2022-2023 ara transfer dönemi ile ilgili son tarih araştırmaları hız kazandı. Şubat ayında bitmesi beklenen Süper Lig transfer dönemi asrın felaketi olarak isimlendirilen deprem felaketi sebebiyle Mart ayına ertelendi. Sporseverler transfer sürecinin mart ayının kaçında sona ereceğini merak ediyor. Peki Transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig 2022-2023 ara transfer sezonu uzatıldı mı?

ARA TRANSFER SEZONU BİTTİ Mİ?

12 Ocak 2023 tarihinde başlayan Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecekti. Ancak deprem nedeniyle transfer sezonu uzatılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldı.

FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

TFF AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir." denildi.

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