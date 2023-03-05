Transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig 2022-2023 ara transfer sezonu uzatıldı mı? TFF son dakika

TFF AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir." denildi.