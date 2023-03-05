Beşiktaş Ankaragücü’nü 2 golle geçti: Aboubakar 3. döneminde ’siftah’ dedi

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Siyah-beyazlılar, maç başından beri etkili bir oyun sergiledi ve sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Aboubakar, Ankaragücü'nün golünü ise Sowe kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla puanını 43'e yükseltti, Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.