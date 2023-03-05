Beşiktaş Ankaragücü'nü 2 golle geçti: Aboubakar 3. döneminde 'siftah' dedi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar baştan sona etkin olduğu mücadeleyi 2-1 kazandı. Salih Uçan ve Aboubakar'ın golleriyle kazanan Beşiktaş puanını 43 yaptı, Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Siyah-beyazlılar, maç başından beri etkili bir oyun sergiledi ve sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Aboubakar, Ankaragücü'nün golünü ise Sowe kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla puanını 43'e yükseltti, Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.
9. dakikada Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun'a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi.
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Redmond'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.
45+1. dakikada Masuaku'nın pasında soldan ceza sahasına giren Redmond, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine hareketlenen Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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