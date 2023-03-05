05 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Liverpool Manchester United'ı sahadan sildi! Tarihi skor sonrası Salah rekor kırdı

Liverpool Manchester United'ı sahadan sildi! Tarihi skor sonrası Salah rekor kırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
ABONE OL
Liverpool Manchester United’ı sahadan sildi! Tarihi skor sonrası Salah rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı. Rakibine 7-0 mağlup olan Manchester United, Premier Lig tarihindeki en ağır yenilgisini yaşadı. Mücadeleyi iki golle tamamlayan Muhammed Salah, Liverpool'un lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Premier Lig'in 26. hafta maçında Liverpool, sahasında Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Anfield Stadyumu'nda Manchester United'ı konuk etti. 43. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Liverpool, Manchester United karşısında adeta gol oldu yağdı.

47. dakikada Nunez, 50. dakikada Gakpo, 66. dakikada Mohamed Salah, 75. dakikada Darwin Nunez, 83. dakikada Muhammed Salah ve 88. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle ev sahibi ekip sahadan 7-0 galip ayrıldı. Liverpool bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Manchester United ise 49 puanda kaldı.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da Manchester United maçında tarihe geçti. Attığı iki golle farklı galibiyette önemli rol oynayan Salah, 6. sezonunu geçirdiği Liverpool'da 129. gole ulaştı. Mısırlı oyuncu, böylece kulübün lig tarihinde en çok gol atan oyuncusu Robbie Fowler'ın rekorunu da geçerek tarih yazdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA