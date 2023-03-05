Liverpool Manchester United'ı sahadan sildi! Tarihi skor sonrası Salah rekor kırdı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı. Rakibine 7-0 mağlup olan Manchester United, Premier Lig tarihindeki en ağır yenilgisini yaşadı. Mücadeleyi iki golle tamamlayan Muhammed Salah, Liverpool'un lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.
Premier Lig'in 26. hafta maçında Liverpool, sahasında Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Anfield Stadyumu'nda Manchester United'ı konuk etti. 43. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Liverpool, Manchester United karşısında adeta gol oldu yağdı.
47. dakikada Nunez, 50. dakikada Gakpo, 66. dakikada Mohamed Salah, 75. dakikada Darwin Nunez, 83. dakikada Muhammed Salah ve 88. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle ev sahibi ekip sahadan 7-0 galip ayrıldı. Liverpool bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Manchester United ise 49 puanda kaldı.
SALAH TARİHE GEÇTİ
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da Manchester United maçında tarihe geçti. Attığı iki golle farklı galibiyette önemli rol oynayan Salah, 6. sezonunu geçirdiği Liverpool'da 129. gole ulaştı. Mısırlı oyuncu, böylece kulübün lig tarihinde en çok gol atan oyuncusu Robbie Fowler'ın rekorunu da geçerek tarih yazdı.
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