Liverpool Manchester United’ı sahadan sildi! Tarihi skor sonrası Salah rekor kırdı

SALAH TARİHE GEÇTİ



Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da Manchester United maçında tarihe geçti. Attığı iki golle farklı galibiyette önemli rol oynayan Salah, 6. sezonunu geçirdiği Liverpool'da 129. gole ulaştı. Mısırlı oyuncu, böylece kulübün lig tarihinde en çok gol atan oyuncusu Robbie Fowler'ın rekorunu da geçerek tarih yazdı.

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