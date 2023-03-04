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Konya'dan Angelo Sagal hamlesi

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2023
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Konya’dan Angelo Sagal hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaziantep FK'nın Şilili yıldızı Angelo Sagal'ı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor.

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