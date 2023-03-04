Jorge Jesus’tan ’Sevilla’ açıklaması: Turnuvanın Real Madrid’i

"BİZİM İLK HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK"

Bir gazetecinin, "Fenerbahçe üç kulvarda ilerliyor. Gerçekçi olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin gerçek hedefi nedir?. Transfer dönemi yarın bitecek. Son dakika bir sürpriz transferi olabilir mi? Eğer olmazsa, Fenerbahçe'nin kadrosu üç kulvarda da şampiyonluk için yeterli mi?" sorusu üzerine Jesus, şunları söyledi:

"Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Bizim asıl hedefimiz, birinci hedefimiz ligi kazanmak. Tabii ki ondan sonra Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız. Şu aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama biz de kendimize inanıyoruz. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek yönlerimiz olduğunu biliyoruz."