Fenerbahçe Kayseri'de hata yapmadı: Ferdi'nin golü geceye damga vurdu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 51 puana yükseldi ve bu haftayı hükmen mağlup geçecek olan lider Galatasaray ile 6 puanlık farkını korudu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını konuk ekip 2-1 kazandı.
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 51 puana yükseldi ve bu haftayı hükmen mağlup geçecek olan lider Galatasaray ile 6 puanlık farkını korudu.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
2. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top rakip defanstan döndü.
6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda Güler çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi.
21. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasına gelen ortaya Szalai'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay Bayındır topu kornere gönderdi.
29. dakikada Thiam'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'dan döndü.
33. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Kemen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
48. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.
90+5 dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Arif Kocaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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