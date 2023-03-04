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Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI- ŞİFRESİZ İZLE! 4 Mart Kayserispor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2023
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Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI- ŞİFRESİZ İZLE! 4 Mart Kayserispor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda mücadele verecek. Futbolseverler, maçın saatini ve hangi kanaldan ücretsiz izleneceğini sorgulamaya başladı. TOD TV Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında hız kazandı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor ücretsiz, şifresiz nasıl izlenir? İşte, detaylar...

TOD TV Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Kayserispor Süper Lig'in 24 haftasında Fenerbahçe'yi Kadir Has Stadyumu'nda konuk edecek. Öte yandan; sarı Lacivertli taraftarların stada alınmayacağı önceden açıklanmıştı. Maçı heyecanını kaçırmak istemeyenler, "Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte, FB Kayserispor canlı maç izleme ekranı!

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig erteleme maçları ile başlarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Bu kapsamda Süper Lig maçları, BeIN Media Group tarafından geliştirilen TOD TV üzerinden ücretsiz şifresiz bir şekilde izlenilebilecek.

TOD TV NASIL ÜYE OLUNUR, ÜCRETSİZ MAÇ NASIL İZLENİR?

3-13 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm Süper Lig maçları, ödüllü filmler, diziler TOD TV üzerinden ücretsiz olarak yayımlanacak. Yapılması gerekenler ise oldukça basit www.todtv.com.tr adresi üzerinden Ücretsiz izle seçeneğine tıklayarak Ad-Soyad, e-posta adresi ve Cep Telefonu bilgileri girildikten sonra telefonunuza gelen SMS onay kodunu girerek kolayca üye olabilir ve maçları TOD TV veya beIN Connect üzerinden izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Attamah, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan(EMRE), Rossi, King, Valencia

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