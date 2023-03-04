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661 gün sonra resmi maça çıktı! Adem Ljajic geri döndü

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2023
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661 gün sonra resmi maça çıktı! Adem Ljajic geri döndü

VavaCars Fatih Karagümrük’ün Boşnak futbolcusu Adem Ljajic, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 69. dakikada oyuna girerek 661 gün sonra resmi maça çıktı.

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