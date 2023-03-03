Galatasaray’dan Florya kararı

Emlak Konut'un konuyla alakalı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır" denildi.