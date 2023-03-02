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Trabzonspor seçime gidiyor! Seçimli olağanüstü genel kurul kararı...

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Trabzonspor seçime gidiyor! Seçimli olağanüstü genel kurul kararı...

Trabzonspor Kulübü, seçimli olağan üstü genel kurul kararı aldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kongre yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

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