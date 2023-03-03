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Futbolda devrim! 3 önemli değişiklik

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Futbolda devrim! 3 önemli değişiklik

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA'nın Global Futbol Geliştirme Sorumlusu Arsene Wenger, futbolda yenilik için kolları sıvadı. Gündemdeki 3 konu; zaman kaybının önlenmesi, kaleciler ve ofsayt olarak belirlendi. Bu fikirlerin, yakın zamanda İngiltere'de düzenlenecek IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) toplantısında konuşulması ve onaylanması durumunda 2024 itibarıyla maçlarda uygulamaya girmesi planlanıyor.

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