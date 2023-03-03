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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'nin yolunu tutabilir

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye’nin yolunu tutabilir

Alman basını Liverpool forması giyen Naby Keita'nın Leipzig'in kapısından döndüğü ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yıldız oyuncu için devreye girebileceğini yazdı. İşte detaylar...

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