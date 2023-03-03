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Konyaspor yeni transferleri açıkladı! İmzalar atıldı

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Konyaspor yeni transferleri açıkladı! İmzalar atıldı

Konyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno için imza töreni düzenledi.

Konyaspor, resmi internet sitesi üzerinden yeni transferlerini duyurdu.

Gençlerbirliği takımından kadrosuna dahil ettiği Metehan Mert ile 3.5 yıllık kontrat imzalarken, İnter Maimi'den Alejandro Pozuelo, Troyes'den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb'ten de Mahir Emreli ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların ardından futbolcular, yeşil beyaz formayla poz verdi.

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