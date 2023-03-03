Konyaspor yeni transferleri açıkladı! İmzalar atıldı

Gençlerbirliği takımından kadrosuna dahil ettiği Metehan Mert ile 3.5 yıllık kontrat imzalarken, İnter Maimi'den Alejandro Pozuelo, Troyes'den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb'ten de Mahir Emreli ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların ardından futbolcular, yeşil beyaz formayla poz verdi.