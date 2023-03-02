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Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico mücadelesi...

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Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico mücadelesi...

"Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanya Kral Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği mücade öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico mücadelesi...

"Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanya Kral Kupası'nda heyecan, Real Madrid - Barcelona karşılaşması ile devam ediyor,Yarı final maçını takip etmek isteyenler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico mücadelesi...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı 2 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Roberto; Raphinha, Torres, Gavi

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