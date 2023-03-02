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Talisca Galatasaray'a transfer olacak mı? Dünyaca ünlü gazeteci Fabricio Romano duyurdu

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Talisca Galatasaray’a transfer olacak mı? Dünyaca ünlü gazeteci Fabricio Romano duyurdu

Galatasaray transfer dönemine Zaniolo transferiyle damga vururken Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca transfer gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü gazeteci Fabricio Romano'dan transfere ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

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