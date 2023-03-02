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PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza

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Giriş Tarihi: 02.03.2023
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PFDK’dan 5 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

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