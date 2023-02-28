28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: 7 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi

Son dakika: 7 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
ABONE OL
Son dakika: 7 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi

Son dakika | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası ve erteleme maçları sonrası 7 Süper Lig ekibinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA