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Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Muhtemel 11'ler

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

"ZTK Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle liglere ara verilmişti. Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyor. İşte, haberin detayları...

Fenerbahçe Kayserispor maçı hakkında detaylar futbolseverler tarafından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle liglere ara verilmişti. Kupa maçlarının tarihinin değişip değişmediği ve Fenerbahçe Kayserispor çeyrek final maçının ne zaman oynanacağı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, maça dair merak detaylar...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor, Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Kritik müsabakaya deplasman takımı taraftarları alınmayacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia.

Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mané, Mensah, Gökhan.

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