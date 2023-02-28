Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Kayserispor maçı hakkında detaylar futbolseverler tarafından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle liglere ara verilmişti. Kupa maçlarının tarihinin değişip değişmediği ve Fenerbahçe Kayserispor çeyrek final maçının ne zaman oynanacağı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, maça dair merak detaylar...