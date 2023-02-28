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Ahmet Ağaoğlu'ndan "Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tezahüratlar sonrası yerinden kalkmadı" iddialarına tepki

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki tezahüratlar sonrası yerinden kalkmadı iddialarına tepki

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve kendisinin de maç sonuna kadar oturduğu şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz." ifadelerine yer verdi.

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