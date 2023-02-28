Isco’nun yeni adresi Süper Lig!

İLHAN PALUT SONRASI KARA BULUTLAR

Beklenmedik bir şekilde başarılı çalıştırıcı İlhan Palut ile yolları ayıran Konyaspor, daha sonrasında ise kötü bir dönem geçirdi ve hala da aradığı çıkışı gerçekleştiremedi.

Dünya yıldızı Isco'nun transferi ile kulüpteki olumsuz havayı da değiştirmek isteyen yönetim, maaş konusunu çözmesi ile birlikte transferi her an açıklayabilir.