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Galatasaray'da yeni sezon için hedef Inaki Pena! Yıldız oyuncu yeniden Aslan olacak mı?

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Galatasaray’da yeni sezon için hedef Inaki Pena! Yıldız oyuncu yeniden Aslan olacak mı?

Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'da flaş bir hamle transfer hamlesi geldi. Aslan, Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Inaki Pena için devreye girdi. İşte detaylar...

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