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Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya yeni teklif

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Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Fenerbahçe’den Enner Valencia’ya yeni teklif

Spor Toto Süper Lig'de 22 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Enner Valencia için sarı-lacivertliler yeni bir teklif hazırlığında. Sarı-lacivertlilerin daha önce 1 yıllık yaptığı teklifi 1+1 şeklinde güncelleyeceği belirtildi.

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