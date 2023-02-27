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Zakharyan'ın Galatasaray'a transferi için flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Zakharyan’ın Galatasaray’a transferi için flaş açıklama

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Valeriy Karpin, Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transferi için gelen soruya cevap verdi. Karpin yaptığı açıklamada "Dürüst olmak gerekirse, ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Her şeyden önce kendi geleceğine karar vermeli"  dedi. İşte detaylar...

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