Canlı | Beşiktaş - Antalyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...
Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken ancak 2 kez ertelenmek zorunda kalan maçta Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada her iki takımda da yeni transferler forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de daha önce iki kez ertelenen 14. hafta maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
Kara Kartal, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiç birini oynatamayacak. Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmana ayrılıklar, cezalılar ve sakatlar nedeniyle önemli isimlerinden yoksun çıkacak.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR 11'LER:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Muleka, Ghezzal, Redmond, Cenk
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Cemali, Ufuk, Ghacha, Sinan, Mehmedi
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DEPREMZEDE ÇOCUKLARA OYUNCAK DESTEĞİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı müsabakada, depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakları Vodafone Park'ın zeminine atacak. Peluş oyuncaklar, daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.
SİYAH-BEYAZLILAR'DA 6 EKSİK...
Kara Kartal, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiç birini oynatamayacak. Bu kapsamda Siyah-Beyazlılar, 5 yeni transferi olan; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim'i maç kadrosuna yazamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca cezalı olan Masuaku da forma giyemeyecek.
ANTALYA'DA 13 İSİM YOK
Antalyaspor'da yeni transferler; Erdal Rakip, Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza gibi isimler, erteleme maçı olmasından dolayı kuralları gereği bugün görev yapamayacak. Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak.
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