Canlı | Beşiktaş - Antalyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

SİYAH-BEYAZLILAR'DA 6 EKSİK...

Kara Kartal, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiç birini oynatamayacak. Bu kapsamda Siyah-Beyazlılar, 5 yeni transferi olan; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim'i maç kadrosuna yazamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca cezalı olan Masuaku da forma giyemeyecek.