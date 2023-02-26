Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! BJK Anyalya maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Şifresiz izleme linki

SİYAH BEYAZLILAR 9 EKSİK

Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım'da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bugün oynayamayacak. 13 Kasım'da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemeyecek.