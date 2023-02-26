Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! BJK Anyalya maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Şifresiz izleme linki
Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 2 kez ertelenen maç, Abdulkadir Bitigen'in düdüğü ile başlayacak. Peki, BJK Anyalya maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Şifresiz izleme linki
BJK Anyalya maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Şifresiz izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. İşte, Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izlemek için detaylar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım'da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bugün oynayamayacak. 13 Kasım'da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemeyecek.
ANTALYASPOR'UN DURUMU DAHA ZOR
Antalyaspor'da ise kadroya ara transferde katılan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza'nın yanı sıra oynama hakları olmasına karşın ara transferde takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Luiz Adriano ve Gökdeniz Bayrakdar sahada olamayacak.
Sakatlıkları süren Kudriashov, Nakajima, Wright ve Ufuk ile kart cezalısı Larsson, Antalyaspor'un diğer eksikleri. İlk maç öncesi sakatlığı bulunan Ghacha, Ndao, Fredy ile Sinan ise şans verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.
KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat 2023 Pazar günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılığını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.
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- Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! BJK Anyalya maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Şifresiz izleme linki
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