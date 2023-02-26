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Alanyaspor-GS maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? İLK 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Alanyaspor-GS maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? İLK 11’ler...

Alanyaspor-GS maçının detayları araştırılıyor. 26 Şubat Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçının gelişmeleri merak ediliyor. Ligde şampiyonluğu elinde bulunduran aslanlar deplasmanda Alanyaspor ekibine konuk olacak. Peki Alanyaspor-GS maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

Alanyaspor-GS maçı saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu oldu. Futbolseverler heyecanlı maçın öncesinde detayları öğrenmeye çalışıyor. Mücadeleden elde edilen tüm gelirler depremzedelere bağışlanacak. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ALANYASPOR GS MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı TV8'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia.

Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf, Icardi.

HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor'dan açıklama:

Depremzede vatandaşlarımız için 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılacağımız hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasının bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenarı reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımız için AFAD'a bağışlanacak.

Biletler, PDF veya E-Bilet olarak Corendon Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilir. Ayrıca kombineler bu maçta geçerli sayılmayacak.

Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlendi:

Güney - Kuzey VIP 500 TL

Corendon Airlines Maraton Tribünü 200 TL

Corendon Airlines Kuzey Tribünü 100 TL

Reaktor Global Güney Tribünü 100 TL

Roof Lounge Misafir Tribünü 100 TL

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