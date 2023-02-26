Nicolo Zaniolo Galatasaray’da ilk golünü attı

Maçın ikinci yarısında her iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliğine gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 69. dakikada Barış Alper, 77'de Berkan Kutlu'nun ayağından bulduğu gollerle skoru 3-1'e taşıdı.